Укравтодор запевнив у проїзді основними дорогами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Проїзд на дорогах державного значення вранці у понеділок забезпечено, покриття на державних автодорогах у більшості областей - мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжено, на Абранському та Латірському перевалах – дощі, на Ужоцькому перевалі – місцями невеликий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.
"Станом на 6:00 10 грудня місцями невеликий дощ у Сумській, Волинській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях. У Київській, Сумській, Чернігівській, Одеській та центральних областях – місцями туман, на решті території без опадів", - повідомили у відомстві.
Середня температура повітря на більшій території країни коливається від -2 до +3° С.
"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледиці", - додали в Укравтодорі.
Покриття на автодорогах державного значення, як вказали у дорожному відомстві, у більшості областях мокре, у Черкаській області – місцями ожеледь.
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"На перевальних ділянках доріг переважно без опадів, на Абранському та Латірському перевалах – дощі, на Ужоцькому перевалі – місцями невеликий сніг. Температура повітря -4...+4° С. Стан покриття місцями мокрий, на Вишківському перевалі місцями засніжений", - зазначили в Укравтодорі.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями, як повідомляється, задіяні в роботі 207 одиниць техніки та 303 робітників, в черговому режимі – 1185 одиниць техніки та 1688 робітників.
Нагадаємо, по Україні сьогодні очікується мокрий сніг.