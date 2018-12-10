Укравтодор запевнив у проїзді основними дорогами

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Проїзд на дорогах державного значення вранці у понеділок забезпечено, покриття на державних автодорогах у більшості областей - мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжено, на Абранському та Латірському перевалах – дощі, на Ужоцькому перевалі – місцями невеликий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.