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Укравтодор заверил в проезде основными дорогами

Киев • УНН

 • 9590 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Проезд на дорогах государственного значения утром в понедельник обеспечен, покрытие на государственных автодорогах в большинстве областей - мокрое, на Вышковском перевале местами заснежено, на Абранском и Латирском перевалах - дожди, на Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.

Укравтодор заверил в проезде основными дорогами

"По состоянию на 6:00 10 декабря местами небольшой дождь в Сумской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В Киевской, Сумской, Черниговской, Одесской и центральных областях - местами туман, на остальной территории без осадков", - сообщили в ведомстве.

Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -2 до +3° С.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где существует угроза возникновения гололедицы", - добавили в Укравтодоре.

Покрытие на автодорогах государственного значения, как указали в дорожном ведомстве, в большинстве областей мокрое, в Черкасской области - местами гололед.

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"На перевальных участках дорог без осадков, на Абранском и Латирском перевалах - дожди, на Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Температура воздуха -4...+4° С состояние покрытия местами мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное", - отметили в Укравтодоре.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями, как сообщается, задействованы в работе 207 единиц техники и 303 рабочих, в дежурном режиме - 1185 единиц техники и 1688 рабочих.

Напомним, по Украине сегодня ожидается мокрый снег.

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