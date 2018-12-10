Укравтодор заверил в проезде основными дорогами

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Проезд на дорогах государственного значения утром в понедельник обеспечен, покрытие на государственных автодорогах в большинстве областей - мокрое, на Вышковском перевале местами заснежено, на Абранском и Латирском перевалах - дожди, на Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.