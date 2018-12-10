Укравтодор заверил в проезде основными дорогами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Проезд на дорогах государственного значения утром в понедельник обеспечен, покрытие на государственных автодорогах в большинстве областей - мокрое, на Вышковском перевале местами заснежено, на Абранском и Латирском перевалах - дожди, на Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 10 декабря местами небольшой дождь в Сумской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В Киевской, Сумской, Черниговской, Одесской и центральных областях - местами туман, на остальной территории без осадков", - сообщили в ведомстве.
Средняя температура воздуха на большей территории страны колеблется от -2 до +3° С.
"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где существует угроза возникновения гололедицы", - добавили в Укравтодоре.
Покрытие на автодорогах государственного значения, как указали в дорожном ведомстве, в большинстве областей мокрое, в Черкасской области - местами гололед.
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"На перевальных участках дорог без осадков, на Абранском и Латирском перевалах - дожди, на Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Температура воздуха -4...+4° С состояние покрытия местами мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное", - отметили в Укравтодоре.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями, как сообщается, задействованы в работе 207 единиц техники и 303 рабочих, в дежурном режиме - 1185 единиц техники и 1688 рабочих.
Напомним, по Украине сегодня ожидается мокрый снег.