Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У високогiр’ї Карпат в Iвано-Франкiвській області та східній частині Закарпаття у понеділок очiкується помiрна снiголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"10 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей, у зв'язку зі снігом та хуртовиною, очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", - повідомили синоптики.
На гірській вершині Пожежевська напередодні вранці висота снігового покриву сягнула 32 см, на Драгобраті - 28 см.
Нагадаємо, мокрий сніг та ожеледиця будуть в Україні ще майже тиждень.