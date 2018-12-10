Украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В высокогорье Карпат в Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатья в понедельник ожидается умеренная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"10 декабря во высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, в связи со снегом и метелью, ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - сообщили синоптики.
На горной вершине Пожежевская накануне утром высота снежного покрова достигла 32 см, на Драгобрате - 28 см.
Напомним, мокрый снег и гололедица будут в Украине еще почти неделю.