По Україні сьогодні очікується мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Тиждень в Україні розпочнеться з дощу та мокрого снігу у східних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, більшості західних та південних областей, температура повітря сягне 7 градусів тепла на півдні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"10 грудня у східних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, більшості західних та південних областей дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів", - зазначили синоптики.
У центральних та північних областях вранці можливий туман. На дорогах України, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у більшості південних областей 2-7° тепла, вдень у західних областях 0-5° тепла.
Нагадаємо, у грудні цього року середня місячна температура на більшості території України прогнозується на рівні від 3° морозу до 1° тепла. Це дещо вище середніх багаторічних значень.