По Украине сегодня ожидается мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Неделя в Украине начнется с дождя и мокрого снега в восточных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, большинстве западных и южных областей, температура воздуха достигнет 7 градусов тепла на юге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"10 декабря во восточных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, большинстве западных и южных областей дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
В центральных и северных областях утром возможен туман. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве южных областей 2-7° тепла, днем в западных областях 0-5° тепла.
Напомним, в декабре этого года средняя месячная температура на большей части территории Украины прогнозируется на уровне от 3° мороза до 1° тепла. Это несколько выше средних многолетних значений.