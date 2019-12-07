Укравтодор запевнив у нормальному проїзді основними дорогами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На ранок суботи, 7 грудня, автодороги державного значення у більшості областей сухі, проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця", - вказали дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як зазначається, без опадів.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.
Нагадаємо, 7 грудня в Україні до 9 градусів тепла.