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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102855 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 71790 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115726 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146245 просмотра

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Укравтодор заверил в нормальном проезде основными дорогами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. На утро субботы, 7 декабря, автодороги государственного значения в большинстве областей сухие, проезд обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Днепропетровской области местами гололедица", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог, как отмечается, без осадков.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, 7 декабря в Украине до 9 градусов тепла.

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