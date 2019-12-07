Укравтодор заверил в нормальном проезде основными дорогами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На утро субботы, 7 декабря, автодороги государственного значения в большинстве областей сухие, проезд обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Днепропетровской области местами гололедица", - указали дорожники.
На перевальных участках дорог, как отмечается, без осадков.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.
Напомним, 7 декабря в Украине до 9 градусов тепла.