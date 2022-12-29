Укравтодор: Чехія - перша країна, яка запропонувала допомогу з відновлення мостів

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«Перша країна, яка запропонувала нам допомогу – це Чехія. Вони надали 6 тимчасових штучних споруд, 4 з них вже змонтовано в Київській, Харківській та Черкаській областях. Ще 2 штучні споруди будуть монтуватися в Херсонській області. Взагалі Чеська Республіка надає нам ще 12 штучних споруд. 3 тимчасові мости, які вже змонтовані в Чернігівській області, нам надала Франція. Також Норвегія нам пообіцяла наприкінці січня постачання 10 штучних споруд, а Швеція на першу половину 2023 року – 6 штучних споруд», – повідомив Івко.

Нагадаємо

Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт заявила, що країна передасть Україні 10 мостів, щоб допомогти відновити сполучення у регіонах.