Укравтодор: Чехія - перша країна, яка запропонувала допомогу з відновлення мостів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Наразі європейські країни допомагають Україні не лише з відновленням енергетичної інфраструктури та постачанням зброї, а з встановленням тимчасових мостів. Чехія поставила вже 6 тимчасових споруд і планує надати ще 12. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає кореспондент УНН.
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«Перша країна, яка запропонувала нам допомогу – це Чехія. Вони надали 6 тимчасових штучних споруд, 4 з них вже змонтовано в Київській, Харківській та Черкаській областях. Ще 2 штучні споруди будуть монтуватися в Херсонській області. Взагалі Чеська Республіка надає нам ще 12 штучних споруд. 3 тимчасові мости, які вже змонтовані в Чернігівській області, нам надала Франція. Також Норвегія нам пообіцяла наприкінці січня постачання 10 штучних споруд, а Швеція на першу половину 2023 року – 6 штучних споруд», – повідомив Івко.
Нагадаємо
Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт заявила, що країна передасть Україні 10 мостів, щоб допомогти відновити сполучення у регіонах.