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Укравтодор: Чехия - первая страна, предложившая помощь по восстановлению мостов

Укравтодор: Чехия - первая страна, предложившая помощь по восстановлению мостов

Киев • УНН

 • 308469 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В настоящее время европейские страны помогают Украине не только с восстановлением энергетической инфраструктуры и поставкой оружия, но и с установлением временных мостов. Чехия поставила уже 6 временных сооружений и планирует предоставить еще 12. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Первая страна, которая предложила нам помощь – это Чехия. Они предоставили 6 временных искусственных сооружений, 4 из них уже смонтированы в Киевской, Харьковской и Черкасской областях. Еще 2 искусственных сооружения будут монтироваться в Херсонской области. В общей сложности Чешская Республика предоставляет нам еще 12 искусственных сооружений. 3 временных моста, которые уже смонтированы в Черниговской области, нам предоставила Франция. Также Норвегия нам пообещала в конце января поставки 10 искусственных сооружений, а Швеция на первую половину 2023 года – 6 искусственных сооружений», – сообщил Ивко.

Напомним

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что страна передаст Украине 10 мостов, чтобы помочь восстановить сообщение в регионах.

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