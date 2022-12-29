Укравтодор: Чехия - первая страна, предложившая помощь по восстановлению мостов

Цитата

«Первая страна, которая предложила нам помощь – это Чехия. Они предоставили 6 временных искусственных сооружений, 4 из них уже смонтированы в Киевской, Харьковской и Черкасской областях. Еще 2 искусственных сооружения будут монтироваться в Херсонской области. В общей сложности Чешская Республика предоставляет нам еще 12 искусственных сооружений. 3 временных моста, которые уже смонтированы в Черниговской области, нам предоставила Франция. Также Норвегия нам пообещала в конце января поставки 10 искусственных сооружений, а Швеция на первую половину 2023 года – 6 искусственных сооружений», – сообщил Ивко.

Напомним

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что страна передаст Украине 10 мостов, чтобы помочь восстановить сообщение в регионах.