Українців попередили про фішингові розсилки, що маскуються під повідомлення СБУ
Київ • УНН
Українців попереджають про фішингові електронні листи нібито від Служби безпеки України (СБУ), які містять шкідливі файли, спрямовані на органи державної влади. СБУ спростувала ці листи, які можуть бути використані іноземними спецслужбами для шпигунства, і закликала не завантажувати файли, на які є посилання.
Шахраї в Інтернеті розсилають заражені електронні листи від імені СБУ. Українців закликають не скачувати шкідливі файли. Про фішингові розсилки попередила прессслужба СБУ, передає УНН.
Деталі
У Службі Безпеки України зазначили, що розсилка спрямована переважно на органи державної влади. Та попередили, що на перший погляд ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного відношення до СБУ.
В СБУ пояснили, що ці листи містять шкідливі файли і додатки, які при запуску завантажують на комп’ютер користувача шкідливе програмне забезпечення, щоб збирати конфіденційні дані.
Подібні фейкові розсилки можуть використовуватися російськими спецслужбами для шпигунства та збору інформації. Департамент кібербезпеки СБУ застерігає: не відкривайте файли від невідомих абонентів на електронній пошті, в месенджерах чи в смс.
У разі отримання такого електронного листа ні в якому разі не потрібно переходити за посиланнями та не завантажувати пропоновані файли чи програми.
Втім, якщо ви стали жертвою такої фішингової розсилки, то перевстановіть операційну систему комп'ютера та повідомте про цей інцидент СБУ за телефоном: 0 800 501 482 та на електронну пошту: [email protected].