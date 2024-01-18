Украинцев предупредили о фишинговых рассылках, маскирующихся под сообщения СБУ

Мошенники в Интернете рассылают зараженные электронные письма от имени СБУ. Украинцев призывают не скачивать вредоносные файлы. О фишинговых рассылках предупредила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

В Службе безопасности Украины отметили, что рассылка направлена преимущественно на органы государственной власти. И предупредили, что на первый взгляд эти письма кажутся правдоподобными, однако на самом деле они не имеют никакого отношения к СБУ.

В СБУ объяснили, что эти письма содержат вредоносные файлы и приложения, которые при запуске загружают на компьютер пользователя вредоносное программное обеспечение, чтобы собирать конфиденциальные данные.

Подобные фейковые рассылки могут использоваться российскими спецслужбами для шпионажа и сбора информации. Департамент кибербезопасности СБУ предостерегает: не открывайте файлы от неизвестных абонентов на электронной почте, в мессенджерах или в смс. , - говорится в сообщении от СБУ.

В случае получения такого электронного письма ни в коем случае не нужно переходить по ссылкам и не загружать предлагаемые файлы или программы.

Впрочем, если вы стали жертвой такой фишинговой рассылки, то переустановите операционную систему компьютера и сообщите об этом инциденте СБУ по телефону: 0 800 501 482 и на электронную почту: [email protected].