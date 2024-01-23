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Українські юні каратисти вибороли 45 медалей на міжнародному турнірі у Хорватії

Київ • УНН

 • 24698 перегляди

Національна збірна України з карате посіла третє місце на 32-му міжнародному турнірі з карате Grand Prix Croatia, завоювавши 45 медалей: 13 золотих, 9 срібних та 23 бронзові. У змаганнях взяли участь понад 1500 спортсменів з 28 країн світу.

На міжнародному турнірі з карате 32th Grand Prix Croatia юні українські спортсмени вибороли 45 медалей. Про це повідомило міністерство молоді та спорту, пише УНН.

Деталі

Збірна України посіла третє загальнокомандне місце серед понад 1500 спортсменів з 28 країн, які змагалися на міжнародному турнірі в хорватському місті Самоборі.

На рахунку українських каратистів 13 золотих, 9 срібних та 23 бронзові медалі.

Чемпіонами стали:

Савелій Скаковський (kumite male U10-35 kg);

Уляна Баранова (kumite female cadets -61 kg);

Аліса Сокольнікова (kumite female U10 -31kg);

Владислав Куделія (kumite male U10 -27 kg);

Олександр Бойчук (kumite male U10 -31kg);

Микита Самофалов (kumite male U12 -49kg);

Макар Лисенко (kumite male U14 -44 kg);

Макар Колесник (kumite male U14 -59kg);

Макар Стульніков (kumite male U14 -69 kg);

Артем Тарасенко (kumite male cadets +70kg);

Ілля Гриненко (kumite male cadets -63 kg, kumite male juniors -61 kg);

Тимур Костюков (kumite male cadets -70kg).

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