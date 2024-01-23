Українські юні каратисти вибороли 45 медалей на міжнародному турнірі у Хорватії

На міжнародному турнірі з карате 32th Grand Prix Croatia юні українські спортсмени вибороли 45 медалей. Про це повідомило міністерство молоді та спорту, пише УНН.

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Збірна України посіла третє загальнокомандне місце серед понад 1500 спортсменів з 28 країн, які змагалися на міжнародному турнірі в хорватському місті Самоборі.

На рахунку українських каратистів 13 золотих, 9 срібних та 23 бронзові медалі.

Чемпіонами стали:

Савелій Скаковський (kumite male U10-35 kg);

Уляна Баранова (kumite female cadets -61 kg);

Аліса Сокольнікова (kumite female U10 -31kg);

Владислав Куделія (kumite male U10 -27 kg);

Олександр Бойчук (kumite male U10 -31kg);

Микита Самофалов (kumite male U12 -49kg);

Макар Лисенко (kumite male U14 -44 kg);

Макар Колесник (kumite male U14 -59kg);

Макар Стульніков (kumite male U14 -69 kg);

Артем Тарасенко (kumite male cadets +70kg);

Ілля Гриненко (kumite male cadets -63 kg, kumite male juniors -61 kg);

Тимур Костюков (kumite male cadets -70kg).

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