Українські військові вперше збили "Орлан-10" на висоті понад 3600 метрів: відео
Київ • УНН
Група "Ворон" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону збила російський безпілотник "Орлан-10" над Харківщиною на висоті 3620 метрів. Полювання було складним через високу висоту та постійну зміну напрямку БПЛА.
Бійці групи "Ворон" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону збили російський безпілотник "Орлан-10" над Харківщиною. Ворожий безпілотник наздогнали на висоті 3620 метрів і знищили. Відео поділилось оперативне-тактичне угруповання "Харків", передає УНН.
За даними ОТУ "Харків", збили ворожий дрон 7 вересня над Харківщиною.
Щойно засікли БПЛА "Орлан-10", у заданий район помчалася група "Ворон" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. У взаємодії з побратимами-прикордонниками визначили курс та висоту цілі. На місці один воїн підготував техніку до роботи, потім вступили в дію ще двоє членів екіпажу мисливців за розвідувальними "крилами" кацапів
Зазначається, що полювання на ворожий БПЛА було надскладним. По-перше, висота — понад три кілометри; во-друге, "Орлан" постійно змінював напрям та висоту. Але завдяки майстерності та злагодженим діям групи "Ворон" безпілотник-розвідник наздогнали на висоті 3620 метрів і знищили.
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