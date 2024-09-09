Украинские военные впервые сбили "Орлан-10" на высоте более 3600 метров: видео

Бойцы группы "Ворон" зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона сбили российский беспилотник "Орлан-10" над Харьковской областью. Вражеский беспилотник догнали на высоте 3620 метров и уничтожили. Видео поделилась оперативно-тактическая группировка "Харьков", передает УНН.

По данным ОТГ "Харьков", сбили вражеский дрон 7 сентября над Харьковщиной.

Как только засекли БПЛА "Орлан-10", в заданный район помчалась группа "Ворон" зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона. Во взаимодействии с побратимами-пограничниками определили курс и высоту цели. На месте один воин подготовил технику к работе, затем вступили в действие еще двое членов экипажа охотников за разведывательными "крыльями" кацапов - рассказали в ОТГ «Харьков».

Отмечается, что охота на вражеский БПЛА была сверхсложной. Во-первых, высота - более трех километров; во-вторых, "Орлан" постоянно менял направление и высоту. Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы "Ворон" беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили.

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