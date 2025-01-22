Українські судна встановили рекорд з вилову в Антарктиці у 2024 році: що наловили і скільки

У 2024 році українськими суднами було досягнуто рекордного вилову цінних арктичних водних біоресурсів - майже 20 тис. тонн. Про це повідомляє Держрибагентство, пише УНН.

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"Протягом 2024 року у районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) суднами під державним прапором України добуто 19 980 тонн цінних антарктичних водних біоресурсів – 19 075 тонн антарктичного криля та 905 тонн іклачів", - ідеться у повідомленні агентства.

Це на 54% вище за показники 2023 року (12 945 тонн), та на 107% за показники 2022 року (9 659 тонн).

У 2024 році промисел у водах Південного океану, як вказано, здійснювали п’ять українських суден, зокрема "SIMEIZ", "KOREIZ", "CALIPSO" та "MARIGOLDS", які займалися виловом іклачів, а "MORE SODRUZHESTVA" - антарктичного криля.

У ДАРГ зазначили, що суб’єктами рибного господарства, які здійснюють промисел антарктичного й патагонського іклачів та антарктичного криля, торік сплачено до місцевих бюджетів понад 7,2 млн грн за спеціальне використання водних біоресурсів, що перевищує показник 2023 року на 1,1 млн грн.

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