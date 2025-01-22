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Украинские суда установили рекорд по вылову в Антарктике в 2024 году: что наловили и сколько

Киев  •  УНН

 • 3381 просмотра

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В 2024 году украинские суда выловили почти 20 тыс. тонн антарктических водных биоресурсов, что на 54% больше чем в 2023. Пять судов добыли 19 075 тонн криля и 905 тонн клыкачей.

В 2024 году украинскими судами было достигнуто рекордного вылова ценных арктических водных биоресурсов - почти 20 тыс. тонн. Об этом сообщает Госрыбагентство, пишет УНН.

Детали 

"В течение 2024 года в районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) судами под государственным флагом Украины добыто 19 980 тонн ценных антарктических водных биоресурсов - 19 075 тонн антарктического криля и 905 тонн клыкачей", - говорится в сообщении агентства. 

Это на 54% выше показателей 2023 года (12 945 тонн), и на 107% показателей 2022 года (9 659 тонн).

В 2024 году промысел в водах Южного океана, как указано, осуществляли пять украинских судов, в частности "SIMEIZ", "KOREIZ", "CALIPSO" и "MARIGOLDS", которые занимались выловом клыкачей, а "MORE SODRUZHESTVA" - антарктического криля.

В ГАРГ отметили, что субъектами рыбного хозяйства, которые осуществляют промысел антарктического и патагонского клыкача и антарктического криля, в прошлом году уплачено в местные бюджеты более 7,2 млн грн за специальное использование водных биоресурсов, что превышает показатель 2023 года на 1,1 млн грн.

Украина получила первые 106 млн гривен от продажи лотов на промышленный вылов рыбы21.03.23, 15:42 • 1097916 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономика
ukrainaУкраина

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