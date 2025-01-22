Украинские суда установили рекорд по вылову в Антарктике в 2024 году: что наловили и сколько
Киев • УНН
В 2024 году украинские суда выловили почти 20 тыс. тонн антарктических водных биоресурсов, что на 54% больше чем в 2023. Пять судов добыли 19 075 тонн криля и 905 тонн клыкачей.
В 2024 году украинскими судами было достигнуто рекордного вылова ценных арктических водных биоресурсов - почти 20 тыс. тонн. Об этом сообщает Госрыбагентство, пишет УНН.
Детали
"В течение 2024 года в районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) судами под государственным флагом Украины добыто 19 980 тонн ценных антарктических водных биоресурсов - 19 075 тонн антарктического криля и 905 тонн клыкачей", - говорится в сообщении агентства.
Это на 54% выше показателей 2023 года (12 945 тонн), и на 107% показателей 2022 года (9 659 тонн).
В 2024 году промысел в водах Южного океана, как указано, осуществляли пять украинских судов, в частности "SIMEIZ", "KOREIZ", "CALIPSO" и "MARIGOLDS", которые занимались выловом клыкачей, а "MORE SODRUZHESTVA" - антарктического криля.
В ГАРГ отметили, что субъектами рыбного хозяйства, которые осуществляют промысел антарктического и патагонского клыкача и антарктического криля, в прошлом году уплачено в местные бюджеты более 7,2 млн грн за специальное использование водных биоресурсов, что превышает показатель 2023 года на 1,1 млн грн.
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