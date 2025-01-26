Українські снайпери знищили 8 та поранили 12 ворогів на Курщині

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про результати роботи однієї із снайперських груп на Курщині, які опинились на напрямку ворожого штурму російських і корейських підрозділів, передає УНН.

"Вісьмох знищили та дванадцятьох поранили. Саме таким є результат роботи однієї із снайперських груп під час чергового бойового завдання на Курщині", - повідомили у Генштабі.

Снайпери "Дряхлий", "Фін" та "Жолудь", виконуючи звичне для себе завдання із спостереження та прикриття інших підрозділів, опинились на напрямку ворожого штурму російських і корейських підрозділів. В результаті кількаденних боїв ворог був зупинений.

Більше - у відео комунікаційного підрозділу 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади.