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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 149232 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 153546 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 199228 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 135086 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 120989 просмотра

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 116933 просмотра

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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143889 просмотра

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Украинские снайперы уничтожили 8 и ранили 12 врагов на Курщине

Украинские снайперы уничтожили 8 и ранили 12 врагов на Курщине

Киев  •  УНН

 • 10422 просмотра

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Снайперская группа ВСУ успешно противостояла штурму российских и корейских подразделений на Курщине. Снайперы "Дряхлый", "Финн" и "Желудь" за несколько дней боев остановили врага, уничтожив 8 и ранив 12 противников.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о результатах работы одной из снайперских групп на Курщине, которые оказались на направлении вражеского штурма российских и корейских подразделений, передает УНН.

"Восемь уничтожили и двенадцать ранили. Именно таков результат работы одной из снайперских групп во время очередного боевого задания на Курщине", - сообщили в Генштабе.

Снайперы "Дряхлый", "Финн" и "Желудь", выполняя привычную для себя задачу по наблюдению и прикрытию других подразделений, оказались на направлении вражеского штурма российских и корейских подразделений. В результате многодневных боев враг был остановлен.

Больше - в видео коммуникационного подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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