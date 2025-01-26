Украинские снайперы уничтожили 8 и ранили 12 врагов на Курщине
Киев • УНН
Снайперская группа ВСУ успешно противостояла штурму российских и корейских подразделений на Курщине. Снайперы "Дряхлый", "Финн" и "Желудь" за несколько дней боев остановили врага, уничтожив 8 и ранив 12 противников.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о результатах работы одной из снайперских групп на Курщине, которые оказались на направлении вражеского штурма российских и корейских подразделений, передает УНН.
"Восемь уничтожили и двенадцать ранили. Именно таков результат работы одной из снайперских групп во время очередного боевого задания на Курщине", - сообщили в Генштабе.
Снайперы "Дряхлый", "Финн" и "Желудь", выполняя привычную для себя задачу по наблюдению и прикрытию других подразделений, оказались на направлении вражеского штурма российских и корейских подразделений. В результате многодневных боев враг был остановлен.
Больше - в видео коммуникационного подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.