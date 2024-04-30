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Українські БпЛА вразили понад 630 військових об’єктів рф за два тижні – Федоров

Українські БпЛА вразили понад 630 військових об’єктів рф за два тижні – Федоров

Київ • УНН

 • 23345 перегляди

За останні два тижні українські безпілотники вразили 105 російських вантажівок, 68 гармат, 29 бронемашин та понад 355 інших російських військових цілей.

Кількість знищеної техніки рф завдяки безперервній роботі армії українських дронів зростає з кожним днем: за останні два тижні дрони вражено 105 російських вантажівок, 68 гармат та майже 30 броньованих машин загарбників. Про це розповів у Телеграмі віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Безпілотники на фронті працюють 24/7. Вони мінусують російську бронетехніку, гармати та міномети, якими росіяни атакують українські позиції. Тільки за останні два тижні дрони вразили 105 російських вантажівок, 183 опорні пункти й 68 гармат

– інформує Федоров.

Щодо інших об’єктів ворога, вражених БпЛА, повідомляються наступні данні:

Танки – 23;

Радіотехнічне обладнання – 31;

Особовий склад – 163;

Бойові броньовані машини – 29;

Склад бк/паливо – 12;

САУ – 9;

Міномет/ПТРК/Кулемет – 5;

РСЗВ – 1;

ППО/ТОР – 4;

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Нагадаємо

Проєкт Brave1 став екосистемою оборонних технологій, що об'єднує понад 900 інноваторів, які розробили 1600 проектів у 12 сферах, включаючи БПЛА, розвідку, робототехніку та військову медицину, щоб забезпечити технологічні рішення для оборони України.

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