Украинские БпЛА поразили более 630 военных объектов рф за две недели - Федоров

Количество уничтоженной техники рф благодаря непрерывной работе армии украинских дронов растет с каждым днем: за последние две недели дроны поразили 105 российских грузовиков, 68 пушек и почти 30 бронированных машин захватчиков. Об этом рассказал в Телеграме вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Беспилотники на фронте работают 24/7. Они минусуют российскую бронетехнику, пушки и минометы, которыми россияне атакуют украинские позиции. Только за последние две недели дроны поразили 105 российских грузовиков, 183 опорных пункта и 68 пушек - информирует Федоров.

Относительно других объектов врага, пораженных БпЛА, сообщаются следующие данные:

Танки - 23;

Радиотехническое оборудование - 31;

Личный состав - 163;

Боевые бронированные машины - 29;

Склад бк/топливо - 12;

САУ - 9;

Миномет/ПТРК/Кулемет - 5;

РСЗО - 1;

ППО/ТОР - 4;

Напомним,

Проект Brave1 стал экосистемой оборонных технологий, которая объединяет более 900 инноваторов, разработавших 1600 проектов в 12 сферах, включая БПЛА, разведку, робототехнику и военную медицину, чтобы обеспечить технологические решения для обороны Украины.