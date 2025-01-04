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Українку побили на парковці у Варшаві, поліція хотіла проігнорувати заяву - ЗМІ

Українку побили на парковці у Варшаві, поліція хотіла проігнорувати заяву - ЗМІ

Київ • УНН

 • 56628 перегляди

У Варшаві водій напав на українку через конфлікт за місце паркування, образивши її на національному ґрунті та застосувавши фізичну силу. Поліція спочатку не надала належної уваги інциденту, але згодом відкрила розслідування.

Громадянка України Анна, яка проживає в Польщі з 2018 року, стала жертвою нападу через конфлікт за місце для паркування. Нападник не лише образив її, а й застосував фізичну силу, передає УНН із посиланням на in poland.

Деталі

Анна розповіла місцевим ЗМІ, що під час розмови телефоном на паркінгу водій автомобіля наїхав на неї. Коли жінка звернулася до нього з питанням, що сталося, той відреагував агресією:

Він відразу почав кричати на мене, ображав і сказав: "Ти, їб… українко, забирайся звідси, повертайся до росії". Потім вдарив мене в обличчя.

Анна намагалася захиститися, застосувавши газовий балончик, але ситуація лише загострилася. Чоловік догнав її, вдарив у спину, повалив на землю та продовжив напад. Її хлопець, який прибіг на місце події, спробував зупинити агресора, але бійка продовжилася. За словами Анни, їм довелося ще раз застосувати газовий балончик, щоб уникнути подальших ударів.

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Попри виклик правоохоронців одразу після нападу, поліція прибула не відразу. За словами Анни, поліцейські не поспішали реагувати, вважаючи ситуацію "звичайним конфліктом на паркінгу".

Я почула: "Це конфлікт на паркінгу, такі речі трапляються". Але для мене це було принизливо та боляче.

Додамо

За даними ЗМІ, наразі поліція Варшави все ж відкрила розслідування цього інциденту. Правоохоронці обіцяють встановити всі деталі події та вжити необхідних заходів. Проте цей випадок викликав резонанс серед громадськості та активістів, які закликають забезпечити захист прав іноземців у Польщі та належне реагування на подібні інциденти.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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