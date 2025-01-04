Украинку избили на парковке в Варшаве, полиция хотела проигнорировать заявление - СМИ
Киев • УНН
В Варшаве водитель напал на украинку из-за конфликта за место парковки, оскорбив ее на национальной почве и применив физическую силу. Полиция сначала не предоставила должного внимания инциденту, но впоследствии открыла расследование.
Гражданка Украины Анна, которая проживает в Польше с 2018 года, стала жертвой нападения из-за конфликта за место для парковки. Нападающий не только оскорбил ее, но и применил физическую силу, передает УНН со ссылкой на in poland.
Детали
Анна рассказала местным СМИ, что во время разговора по телефону на парковке водитель автомобиля наехал на нее. Когда женщина обратилась к нему с вопросом, что произошло, тот отреагировал агрессией:
Он сразу начал кричать на меня, оскорблял и сказал: "Ты, еб... украинка, убирайся отсюда, возвращайся в россию". Потом ударил меня в лицо.
Анна пыталась защититься, применив газовый баллончик, но ситуация только обострилась. Мужчина догнал ее, ударил в спину, повалил на землю и продолжил нападение. Ее парень, который прибежал на место происшествия, попытался остановить агрессора, но драка продолжилась. По словам Анны, им пришлось еще раз применить газовый баллончик, чтобы избежать дальнейших ударов.
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Несмотря на вызов правоохранителей сразу после нападения, полиция прибыла не сразу. По словам Анны, полицейские не спешили реагировать, считая ситуацию "обычным конфликтом на парковке".
Я услышала: "Это конфликт на парковке, такие вещи случаются". Но для меня это было унизительно и больно.
Добавим
По данным СМИ, сейчас полиция Варшавы все же открыла расследование этого инцидента. Правоохранители обещают установить все детали происшествия и принять необходимые меры. Однако этот случай вызвал резонанс среди общественности и активистов, которые призывают обеспечить защиту прав иностранцев в Польше и надлежащее реагирование на подобные инциденты.