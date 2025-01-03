"Повестки" в Польше: посольство Украины также опровергло фейк
Киев • УНН
Польская сторона не рассылала никаких писем
Управление по делам иностранцев Польши ранее опровергло информацию о рассылке украинцам писем с призывом на военную службу. Пишет посольство Украины в Польше, передает УНН.
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"В связи с появлением в информационном пространстве информации о рассылке в Польше от имени Управления по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców) так называемых писем - вызовов на военную службу граждан Украины, информируем, что такая информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Управление по делам иностранцев заявило, что не имеет никакого отношения к призывам на военную службу, а письма являются поддельными.
Как указано в официальном заявлении, на территории Польши не осуществляется оповещение граждан Украины о мобилизации или военных обязанностях. Вместо этого украинцы, находящиеся за границей, могут добровольно вступить в ряды Украинского легиона.
Фейковые "повестки" в Польше: украинцев предупреждают о мошенниках3 янв. 2025, 08:36 • 15222 просмотра