"Повістки" в Польщі: посольство України також спростувало фейк

Управління у справах іноземців Польщі раніше спростувало інформацію про надсилання українцям листів із закликом до військової служби. Пише посольство України в Польщі, передає УНН.

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"У зв’язку з появою в інформаційному просторі інформації про надсилання в Польщі від імені Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców) так званих листів – викликів на військову службу громадян України, інформуємо, що така інформація не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Управління у справах іноземців заявило, що не має жодного стосунку до закликів на військову службу, а листи є фальшивими.

Як зазначається в офіційній заяві, на території Польщі не здійснюється оповіщення громадян України щодо мобілізації чи військових обов’язків. Натомість українці, які перебувають за кордоном, можуть добровільно вступити до лав Українського легіону.

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