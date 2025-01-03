"Повістки" в Польщі: посольство України також спростувало фейк

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Польска сторона не розсилала жодних листів

Управління у справах іноземців Польщі раніше спростувало інформацію про надсилання українцям листів із закликом до військової служби. Пише посольство України в Польщі, передає УНН.

Деталі

"У зв’язку з появою в інформаційному просторі інформації про надсилання в Польщі від імені Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców) так званих листів – викликів на військову службу громадян України, інформуємо, що така інформація не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Управління у справах іноземців заявило, що не має жодного стосунку до закликів на військову службу, а листи є фальшивими.

Як зазначається в офіційній заяві, на території Польщі не здійснюється оповіщення громадян України щодо мобілізації чи військових обов’язків. Натомість українці, які перебувають за кордоном, можуть добровільно вступити до лав Українського легіону.

Фейкові "повістки" в Польщі: українців попереджають про шахраїв03.01.25, 10:36 • 54844 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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