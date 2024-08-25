Українка здобула "бронзу" на ЧС з веслування на каное

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Українка Валерія Терета виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное. 23-річна спортсменка посіла третє місце в каное-одиночці на дистанції 5000 метрів.

Українка Валерія Терета стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное, передає УНН із посиланням на НОК.

Деталі

В останній день змагань чемпіонату світу в каное-одиночці на дистанції 5000 метрів виступила Валерія Терета.

23-річна українка дісталася третьою до фінішу в марафонській гонці. Першою стала дворазова чемпіонка світу з Чилі Марія Маільярд, а срібло виборола німкеня Анніка Лоске.

Для українки це перша нагорода світової першості. До цього її найбільшим досягненням у кар’єрі було золото Європейських ігор-2023 на дистанції 500 метрів, яке вона виграла разом із Людмилою Лузан.

Українці вибороли медалі на змаганнях зі стрибків у воду17.06.24, 20:24 • 19524 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт

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