Українка здобула "бронзу" на ЧС з веслування на каное
Київ • УНН
Українка Валерія Терета виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное. 23-річна спортсменка посіла третє місце в каное-одиночці на дистанції 5000 метрів.
Українка Валерія Терета стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное, передає УНН із посиланням на НОК.
Деталі
В останній день змагань чемпіонату світу в каное-одиночці на дистанції 5000 метрів виступила Валерія Терета.
23-річна українка дісталася третьою до фінішу в марафонській гонці. Першою стала дворазова чемпіонка світу з Чилі Марія Маільярд, а срібло виборола німкеня Анніка Лоске.
Для українки це перша нагорода світової першості. До цього її найбільшим досягненням у кар’єрі було золото Європейських ігор-2023 на дистанції 500 метрів, яке вона виграла разом із Людмилою Лузан.
Українці вибороли медалі на змаганнях зі стрибків у воду17.06.24, 20:24 • 19524 перегляди