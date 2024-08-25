Украинка завоевала "бронзу" на ЧМ по гребле на каноэ
Киев • УНН
Украинка Валерия Терета завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. 23-летняя спортсменка заняла третье место в каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров.
Украинка Валерия Терета стала бронзовым призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, передает УНН со ссылкой на НОК.
Детали
В последний день соревнований чемпионата мира в каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров выступила Валерия Терета.
23-летняя украинка добралась третьей до финиша в марафонской гонке. Первой стала двукратная чемпионка мира из Чили Мария Майльярд, а серебро завоевала немка Анника Лоске.
Для украинки это первая награда мирового первенства. До этого ее самым большим достижением в карьере было золото Европейских игр-2023 на дистанции 500 метров, которое она выиграла вместе с Людмилой Лузан.
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