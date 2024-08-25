Украинка завоевала "бронзу" на ЧМ по гребле на каноэ

Украинка Валерия Терета стала бронзовым призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

В последний день соревнований чемпионата мира в каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров выступила Валерия Терета.

23-летняя украинка добралась третьей до финиша в марафонской гонке. Первой стала двукратная чемпионка мира из Чили Мария Майльярд, а серебро завоевала немка Анника Лоске.

Для украинки это первая награда мирового первенства. До этого ее самым большим достижением в карьере было золото Европейских игр-2023 на дистанции 500 метров, которое она выиграла вместе с Людмилой Лузан.

Українці вибороли медалі на змаганнях зі стрибків у воду