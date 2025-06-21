Україна завоювала перші медалі на чемпіонаті Європи з веслування і каное

У ранковій сесії першого дня фіналів ЧЄ у чеському місті Рачице, Чехія, українські веслувальники тричі піднімалися на п'єдестал пошани. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Деталі

Наші медалісти 2025 ECA Canoe Sprint and Paracanoe European Championships:

"срібло": Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 м, 45.658);

"бронза": Андрій Рибачок (каное-одиночка, 200 м, 38.544);

"бронза": Микола Синюк (параканое KL2, 200 м, 42.636).

Нагадаємо

Юніорська збірна України завоювала три золоті медалі у перший день чемпіонату світу з підводного спорту, що проходить у грецькому місті Хіос. Єлизавета Гречихіна, Вероніка Воробйова та команда в естафеті 4х100 стали чемпіонками.