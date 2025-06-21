Украина завоевала первые медали на чемпионате Европы по гребле и каноэ

В утренней сессии первого дня финалов ЧЕ в чешском городе Рачице, Чехия, украинские гребцы трижды поднимались на пьедестал почета. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали

Наши медалисты 2025 ECA Canoe Sprint and Paracanoe European Championships:

"серебро": Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м, 45.658);

"бронза": Андрей Рыбачок (каноэ-одиночка, 200 м, 38.544);

"бронза": Николай Синюк (параканоэ KL2, 200 м, 42.636).

Напомним

Юниорская сборная Украины завоевала три золотые медали в первый день чемпионата мира по подводному спорту, проходящего в греческом городе Хиос. Елизавета Гречихина, Вероника Воробьева и команда в эстафете 4х100 стали чемпионками.