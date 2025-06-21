Украина завоевала первые медали на чемпионате Европы по гребле и каноэ
Киев • УНН
Украина завоевала три медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Рачице, Чехия. Людмила Лузан завоевала "серебро", а Андрей Рыбачок и Николай Синюк – "бронзу".
В утренней сессии первого дня финалов ЧЕ в чешском городе Рачице, Чехия, украинские гребцы трижды поднимались на пьедестал почета. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Детали
Наши медалисты 2025 ECA Canoe Sprint and Paracanoe European Championships:
- "серебро": Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м, 45.658);
- "бронза": Андрей Рыбачок (каноэ-одиночка, 200 м, 38.544);
- "бронза": Николай Синюк (параканоэ KL2, 200 м,
42.636).
Напомним
Юниорская сборная Украины завоевала три золотые медали в первый день чемпионата мира по подводному спорту, проходящего в греческом городе Хиос. Елизавета Гречихина, Вероника Воробьева и команда в эстафете 4х100 стали чемпионками.