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Україна вироблятиме артилерійські снаряди за ліцензією від норвезької компанії

Україна вироблятиме артилерійські снаряди за ліцензією від норвезької компанії

Київ • УНН

 • 35940 перегляди

Компанія Nammo уклала угоду про ліцензійне виробництво 155-мм снарядів в Україні. Норвегія надасть фінансування для передачі технологій та досвіду українському партнеру в рамках програми Nansen.

Завдяки підтримці партнерів Україна зможе виробляти норвезькі артилерійські снаряди, розроблені компанією Nammo. Про це пише УНН з посиланням уряд Норвегії.

Деталі

Зазначається, що компанія Nammo уклала угоду, яка сприяє налагодженню ліцензійного виробництва 155-мм артилерійських снарядів в Україні українською оборонною компанією. Боєприпаси будуть використовуватися українськими військами.

Наразі Норвегія робить свій внесок, надаючи боєприпаси зі своїх запасів і безпосередньо з промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїми кресленнями з Україною. Це означає, що українські війська зможуть швидше отримувати боєприпаси"

 - говорить міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Уряд підтримує цю співпрацю і вирішив виділити кошти, щоб дозволити Nammo передати технології та досвід українському партнеру. Цей захід фінансується в рамках програми Nansen.

Міноборони: з лютого 2022 року до експлуатації допущено понад 100 нових зразків боєприпасів14.06.24, 13:56 • 69693 перегляди

Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській агресії. Уряд Норвегії здійснив низку кроків для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів у Норвегії. Водночас ми визнаємо важливість зміцнення спроможності українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси в Україні"

- пояснив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо

Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman планує розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні в рамках угоди про спільне виробництво між Пентагоном та українським урядом

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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