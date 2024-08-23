Україна вироблятиме артилерійські снаряди за ліцензією від норвезької компанії

Завдяки підтримці партнерів Україна зможе виробляти норвезькі артилерійські снаряди, розроблені компанією Nammo. Про це пише УНН з посиланням уряд Норвегії.

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Зазначається, що компанія Nammo уклала угоду, яка сприяє налагодженню ліцензійного виробництва 155-мм артилерійських снарядів в Україні українською оборонною компанією. Боєприпаси будуть використовуватися українськими військами.

Наразі Норвегія робить свій внесок, надаючи боєприпаси зі своїх запасів і безпосередньо з промисловості. Тепер Nammo хоче поділитися своїми кресленнями з Україною. Це означає, що українські війська зможуть швидше отримувати боєприпаси"

Уряд підтримує цю співпрацю і вирішив виділити кошти, щоб дозволити Nammo передати технології та досвід українському партнеру. Цей захід фінансується в рамках програми Nansen.

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Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській агресії. Уряд Норвегії здійснив низку кроків для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів у Норвегії. Водночас ми визнаємо важливість зміцнення спроможності українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси в Україні"