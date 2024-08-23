Украина будет производить артиллерийские снаряды по лицензии от норвежской компании

Благодаря поддержке партнеров Украина сможет производить норвежские артиллерийские снаряды, разработанные компанией Nammo. Об этом пишет УНН со ссылкой правительство Норвегии.

Детали

Отмечается, что компания Nammo заключила соглашение, которое способствует налаживанию лицензионного производства 155-мм артиллерийских снарядов в Украине украинской оборонной компанией. Боеприпасы будут использоваться украинскими войсками.

Сейчас Норвегия вносит свой вклад, предоставляя боеприпасы из своих запасов и непосредственно из промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своими чертежами с Украиной. Это означает, что украинские войска смогут быстрее получать боеприпасы» - говорит министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Правительство поддерживает это сотрудничество и решило выделить средства, чтобы позволить Nammo передать технологии и опыт украинскому партнеру. Это мероприятие финансируется в рамках программы Nansen.

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Украина имеет большую потребность в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской агрессии. Правительство Норвегии предприняло ряд шагов для увеличения производства артиллерийских боеприпасов в Норвегии. В то же время мы признаем важность укрепления способности украинцев производить современные артиллерийские боеприпасы в Украине» - объяснил премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

Напомним,

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman планирует начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине в рамках соглашения о совместном производстве между Пентагоном и украинским правительством