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Україна відправила 23 тис. тонн кукурудзи до Мозамбіку та Малаві в рамках “Grain from Ukraine” - Мінагро

Україна відправила 23 тис. тонн кукурудзи до Мозамбіку та Малаві в рамках “Grain from Ukraine” - Мінагро

Київ • УНН

 • 24347 перегляди

Україна відправила судно з 23 тис. тонн кукурудзи до Мозамбіку та Малаві в рамках програми "Grain from Ukraine". Допомога підтримає їжею близько 1,2 млн людей у цих країнах протягом 3 місяців.

З України відправлене судно, яке доставить 3 847,9 тонн кукурудзи до Мозамбіку, та 19 179,6 тонн до Малаві в рамках програми "Grain from Ukraine", що має підтримати їжею близько 1,2 млн людей в цих країнах.

Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства.

Деталі

З України відправлене судно, яке доставить 3 847,9 тонн кукурудзи до Мозамбіку, та 19 179,6 тонн до Малаві. Спершу вантаж вирушає до Мозамбіку морем, а вже потім буде транспортований до Малаві сушею. Після прибуття кукурудза, разом з іншими продуктами, буде використана Всесвітньою продовольчою програмою, для роздачі соціально вразливим категоріям місцевого населення. Українська кукурудза дозволить ВПП підтримати їжею близько 200 тис. людей у Мозамбіку та 900 тис. людей у Малаві впродовж 3 місяців

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відправка стала можливою завдяки донорським внескам Швеції, Нідерландів, Франції, Південної Кореї та Португалії. Представники Мінагрополітики, Всесвітньої продовольчої програми та посольства Франції оглянули початок завантаження судна в одному з чорноморських портів.

Нагадаємо

Виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зустрівся з регіональним директором (WFP) ООН Корін Флейшер та директором WFP ООН в Україні Річардом Рейганом. Сторони обговорили реалізацію програми "Grain from Ukraine".

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаАгроновини

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