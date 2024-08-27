Украина отправила 23 тыс. тонн кукурузы в Мозамбик и Малави в рамках «Grain from Ukraine» - Минагро

Из Украины отправлено судно, которое доставит 3 847,9 тонн кукурузы в Мозамбик, и 19 179,6 тонн в Малави в рамках программы «Grain from Ukraine», которая должна поддержать едой около 1,2 млн человек в этих странах.

Об этом пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

Детали

Из Украины отправлено судно, которое доставит 3 847,9 тонн кукурузы в Мозамбик, и 19 179,6 тонн в Малави. Сначала груз отправляется в Мозамбик морем, а уже потом будет транспортирован в Малави по суше. По прибытии кукуруза, вместе с другими продуктами, будет использована Всемирной продовольственной программой, для раздачи социально уязвимым категориям местного населения. Украинская кукуруза позволит ВПП поддержать едой около 200 тыс. человек в Мозамбике и 900 тыс. человек в Малави в течение 3 месяцев - говорится в сообщении.

Отмечается, что отправка стала возможной благодаря донорским взносам Швеции, Нидерландов, Франции, Южной Кореи и Португалии. Представители Минагрополитики, Всемирной продовольственной программы и посольства Франции осмотрели начало загрузки судна в одном из черноморских портов.

Напомним,

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий встретился с региональным директором (WFP) ООН Корин Флейшеи директором WFP ООН в Украине Ричардом Рейганом. Стороны обсудили реализацию программы «Grain from Ukraine».