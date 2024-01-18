Україна та Канада обговорили використання заморожених російських активів
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Микола Кулеба та віце-прем'єр-міністр Канади обговорили питання використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Кулеба закликав G7 та ЄС до швидких колективних дій.
Український очільник МЗС Микола Кулеба разом із віцепрем'єр-міністром і міністром фінансів Канади обговорили як будуть використані заморожені російські активи для підтримки України. Про це Микола Кулеба написав у соцмережі Х, передає УНН.
Під час нашої зустрічі віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів Канади і я зосередився на використанні заморожених російських активів для підтримки України. Це морально, політично та юридично правильно.
Деталі
Кулеба також додав, що "G7 та ЄС повинні колективно та швидко вжити заходів".
Кулеба назвав дві речі, яких Україна найбільше потребує18.01.24, 11:59 • 34409 переглядiв
Нагадаємо
"Україні потрібні заморожені активи рф, а не заморожений воєнний конфлікт". Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Давосі напередодні.