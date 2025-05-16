Україна сподівається на підтримку Китаю та Бразилії щоб досягти тривалого припинення вогню з росією - речник МЗС

Китай і Бразилія постійно підтримують ідею припинення вогню. Їх вплив на російського диктатора володимира путіна варто використати, щоб досягти цієї мети, повідомив під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий, пише УНН.

Деталі

Китай і Бразилія постійно підтримують ідею припинення вогню. Вони робили заяви про це ще кілька років тому і тому нам хотілося б бачити більше їхньої підтримки, тому що вони мають вплив на росію - повідомив Тихий.

Тихий також додав, що Китай і Бразилія мають вплив на путіна, тож цей вплив варто використовувати задля припинення вогню.

Ми хотіли би, щоб вони долучилися до переконання російського лідера, що нам потрібне повне припинення вогню. Не просто для галочки – на 30, 60, 90 днів. Ми готові до цього всього, тому нам потрібно, щоб вони використали свій вагомий голос. Нам потрібно з чогось починати - підсумував речник МЗС.

Доповнення

Заступник начальника ГУР Міноборони України, член делегації на переговорах у Стамбулі Вадим Скібіцький повідомив, що російська сторона погодилася здійснити обмін 1 тис. осіб. Уже починаючи з сьогоднішнього дня Україна опрацьовує списки тих осіб, які повернуться на батьківщину.