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Украина надеется на поддержку Китая и Бразилии, чтобы достичь длительного прекращения огня с россией - представитель МИД

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Китай и Бразилия постоянно поддерживают идею прекращения огня, поэтому их влияние на российского диктатора путина стоит использовать для достижения этой цели. Украина готова к полному прекращению огня.

Украина надеется на поддержку Китая и Бразилии, чтобы достичь длительного прекращения огня с россией - представитель МИД

Китай и Бразилия постоянно поддерживают идею прекращения огня. Их влияние на российского диктатора владимира путина следует использовать, чтобы достичь этой цели, сообщил во время брифинга спикер МИД Георгий Тихий, пишет УНН.

Детали

Китай и Бразилия постоянно поддерживают идею прекращения огня. Они делали заявления об этом еще несколько лет назад и поэтому нам хотелось бы видеть больше их поддержки, потому что они имеют влияние на россию

- сообщил Тихий.

Тихий также добавил, что Китай и Бразилия имеют влияние на путина, поэтому это влияние следует использовать для прекращения огня.

Мы хотели бы, чтобы они присоединились к убеждению российского лидера, что нам нужно полное прекращение огня. Не просто для галочки – на 30, 60, 90 дней. Мы готовы ко всему этому, поэтому нам нужно, чтобы они использовали свой весомый голос. Нам нужно с чего-то начинать

- подытожил спикер МИД.

Дополнение

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины, член делегации на переговорах в Стамбуле Вадим Скибицкий сообщил, что российская сторона согласилась осуществить обмен 1 тыс. человек. Уже начиная с сегодняшнего дня Украина прорабатывает списки тех лиц, которые вернутся на родину.

Павел Зинченко

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