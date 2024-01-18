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Україна скоординувала з Австрією кроки щодо використання заморожених активів рф та графіку вступу до ЄС

Україна скоординувала з Австрією кроки щодо використання заморожених активів рф та графіку вступу до ЄС

Київ • УНН

 • 107987 перегляди

Україна та Австрія скоординували кроки щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні та графіку вступу України до ЄС, про що заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Україна та Австрія скоординували спільні кроки для досягнення цілей щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні та графіку стосовно вступу України до ЄС для першої половини цього року. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з австрійським колегою Александром Шалленбергом у Давосі, пише УНН.

Я зустрівся зі своїм австрійським колегою Шалленбергом у Давосі, щоб обговорити використання заморожених російських активів для допомоги Україні та графік вступу України до ЄС для першої половини 2024 року. Ми погодилися, що обидві цілі є пріоритетними, і скоординували спільні кроки для їх досягнення

- написав Кулеба у X.

Нам потрібні заморожені активи рф, а не заморожений конфлікт – Кулеба 17.01.24, 16:46 • 25420 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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