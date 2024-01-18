Україна скоординувала з Австрією кроки щодо використання заморожених активів рф та графіку вступу до ЄС

Україна та Австрія скоординували спільні кроки для досягнення цілей щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні та графіку стосовно вступу України до ЄС для першої половини цього року. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з австрійським колегою Александром Шалленбергом у Давосі, пише УНН.

Я зустрівся зі своїм австрійським колегою Шалленбергом у Давосі, щоб обговорити використання заморожених російських активів для допомоги Україні та графік вступу України до ЄС для першої половини 2024 року. Ми погодилися, що обидві цілі є пріоритетними, і скоординували спільні кроки для їх досягнення - написав Кулеба у X.

Нам потрібні заморожені активи рф, а не заморожений конфлікт – Кулеба