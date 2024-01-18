Украина скоординировала с Австрией шаги по использованию замороженных активов рф и графику вступления в ЕС

Украина и Австрия скоординировали совместные шаги для достижения целей по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и графику относительно вступления Украины в ЕС для первой половины этого года. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Давосе, пишет УНН.

Я встретился со своим австрийским коллегой Шалленбергом в Давосе, чтобы обсудить использование замороженных российских активов для помощи Украине и график вступления Украины в ЕС для первой половины 2024 года. Мы согласились, что обе цели являются приоритетными, и скоординировали совместные шаги для их достижения - написал Кулеба в X.

Нам нужны замороженные активы рф, а не замороженный конфликт - Кулеба