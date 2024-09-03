Україна представлятиме Європу в галузі розвитку антидопінгової системи
Київ • УНН
Матвія Бідного, очільника Мінмолодьспорту України, обрано до Виконавчого комітету ВАДА. Це відкриває нові можливості для міжнародної співпраці України у сфері антидопінгової діяльності на наступні три роки.
Очільника Міністерства молоді та спорту України Матвія Бідного обрано до Виконавчого комітету Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА). Таким чином, Україні у наступні три роки відкриваються нові можливості міжнародної співпраці у сфері антидопінгової діяльності.
Пише УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.
Деталі
ергове засідання Спеціального Європейського Комітету з питань Всесвітнього антидопінгового агентства (САНАМА). Члени Комітету одноголосно підтримали кандидатуру очільника Міністерства молоді та спорту України Матвія Бідного для його обрання до Виконавчого комітету ВАДА.
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"Одноголосна підтримка кандидатури України до Виконкому ВАДА усіма антидопінговими організаціями держав-членів РЄ є безумовним свідченням досягнень національної антидопінгової системи, здобутими нашою державою в умовах війни рф проти України", - зазначив заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков.
Посадовець за дорученням Матвія Бідного брав участь у засіданні САНАМА.
Остаточне затвердження делегатів від Ради Європи до складу Виконавчого комітету очікується в жовтні цього року під час засідання Комітету міністрів Ради Європи.
Наразі Матвій Бідний вже поділився своїм баченням майбутньої роботи у Виконавчому комітеті ВАДА, зокрема зазначивши, що Комітет має "налагоджувати тісну співпрацю між усіма зацікавленими сторонами, зосередитися на розбудові потенціалу на національному рівні, розвивати більше партнерств для того, щоб побудувати сильнішу глобальну антидопінгову систему".
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