Украина будет представлять Европу в области развития антидопинговой системы

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный избран в Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Таким образом, Украине в следующие три года открываются новые возможности международного сотрудничества в сфере антидопинговой деятельности.

Пишет УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Детали

ерговое заседание Специального Европейского Комитета по вопросам Всемирного антидопингового агентства (САНАМА). Члены Комитета единогласно поддержали кандидатуру главы Министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бедного для его избрания в Исполнительный комитет ВАДА.

Украина продолжает совершенствовать антидопинговую политику как одно из приоритетных направлений деятельности - передает пресс-служба Минмолодежьспорта.

«Единогласная поддержка кандидатуры Украины в Исполком ВАДА всеми антидопинговыми организациями государств-членов СЕ является безусловным свидетельством достижений национальной антидопинговой системы, полученными нашим государством в условиях войны РФ против Украины», - отметил заместитель министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков.

Чиновник по поручению Матвея Бедного участвовал в заседании САНАМА.

Окончательное утверждение делегатов от Совета Европы в состав Исполнительного комитета ожидается в октябре этого года во время заседания Комитета министров Совета Европы.

Сейчас Матвей Бедный уже поделился своим видением будущей работы в Исполнительном комитете ВАДА, в частности отметив, что Комитет должен «налаживать тесное сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами, сосредоточиться на развитии потенциала на национальном уровне, развивать больше партнерств для того, чтобы построить более сильную глобальную антидопинговую систему».

Напомним,

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