Україна повідомить ООН та Міжнародну морську організацію про удар рф по цивільному судну в Чорному морі - МЗС
Київ • УНН
МЗС України повідомить ООН та ІМО про ракетний удар РФ по цивільному судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі. Атака порушує резолюцію ГА ООН та загрожує свободі судноплавства й продовольчій безпеці.
Ворожа атака на цивільне судно з вантажем пшениці для Єгипту в Чорному морі порушує Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН. Україна негайно повідомить ООН та Міжнародну морськіу організацію про злочин, написав очільник МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X, передає УНН.
Цей російський удар є зухвалим нападом на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку, що порушує Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН A.1183. Україна негайно повідомить Організацію Об'єднаних Націй та поінформує Міжнародну морську організацію про цей злочин. Закликаємо партнерів до рішучої реакції
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про ворожу ракетну атаку на цивільне судно з вантажем пшениці для Єгипту в Чорному морі.