Украина сообщит ООН и Международной морской организации об ударе рф по гражданскому судну в Черном море - МИД
Киев • УНН
МИД Украины сообщит ООН и ИМО о ракетном ударе РФ по гражданскому судну с пшеницей для Египта в Черном море. Атака нарушает резолюцию ГА ООН и угрожает свободе судоходства и продовольственной безопасности.
Вражеская атака на гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море нарушает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Украина немедленно сообщит ООН и Международной морской организации о преступлении, написал глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X, передает УНН.
Этот российский удар является дерзким нападением на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность, что нарушает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН A.1183. Украина немедленно сообщит Организации Объединенных Наций и проинформирует Международную морскую организацию об этом преступлении. Призываем партнеров к решительной реакции
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вражеской ракетной атаке на гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море.