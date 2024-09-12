Украина сообщит ООН и Международной морской организации об ударе рф по гражданскому судну в Черном море - МИД

Вражеская атака на гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море нарушает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Украина немедленно сообщит ООН и Международной морской организации о преступлении, написал глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X, передает УНН.

Этот российский удар является дерзким нападением на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность, что нарушает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН A.1183. Украина немедленно сообщит Организации Объединенных Наций и проинформирует Международную морскую организацию об этом преступлении. Призываем партнеров к решительной реакции - написал Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вражеской ракетной атаке на гражданское судно с грузом пшеницы для Египта в Черном море.