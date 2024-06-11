Україна потребує 12-13 млрд доларів інвестицій для швидкого зростання економіки просто зараз - Свириденко

ukenru
10:47 • 23217 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 39593 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 44041 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 60978 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 75783 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114264 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137490 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139579 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246270 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171303 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 33540 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54458 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 37817 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 41002 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 28900 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246270 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364583 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379538 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294698 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 61863 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78356 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89603 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171596 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174172 перегляди
Актуальне
Україна потребує 12-13 млрд доларів інвестицій для швидкого зростання економіки просто зараз - Свириденко

Україна потребує 12-13 млрд доларів інвестицій для швидкого зростання економіки просто зараз - Свириденко

Київ • УНН

 • 13235 перегляди

Україні потрібні інвестиції в розмірі 12-13 мільярдів доларів просто зараз для швидкого економічного зростання, а не після закінчення війни.

Україна прямо зараз потребує 12-13 млрд доларів інвестицій, щоб економіка швидко зростала, а не тоді, коли закінчиться війна. Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.

Протягом двох років, що минули з першої конференції у Лугано, Україна показала, що ми працюємо, працюють морські порти, є фінансова стабільність. Ми не хочемо бути знищеними, тому нам потрібна ваша допомога. Ми маємо бути впевнені, що діти ходять до школи, що є водопостачання. Я говорю про енергетику,

- сказала Свириденко.

Деталі

За її словами, серед пріоритетів - відновлення енергетики.

"Нам потрібні політичні та технічні рішення для імпорту електроенергії на 2,5 гВт. Нам потрібно створити додатковий гігават потужності, а наступними роками 4 гВт. Німецькі компанії провідні в цій сфері. Ми будемо укладати угоди, але нам потрібна підтримка урядових організацій. Треба створити нову енергетичну систему, яка буде служити Європі наступні 50 років. Ми потребуємо більше фінансової підтримки, щоб була гарантована безпека і у повітрі, і на землі", - додала Свириденко.

Вона додала, що Україна робить все для швидкого економічного зростання.

"Кредитів недостатньо, нам потрібні інвестиції для довгострокового розвитку і зросту. Тому ми і тут. Нам потрібно отримати 12-13 млрд інвестицій зараз, а не коли закінчиться війна, щоб економіка швидко зростала. Це те, що нам потрібно для перемоги", - зазначила міністр.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав п’ять кроків до відновлення України, серед яких - надання ППО, макрофінансова допомога та членство України в ЄС.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
yevropaЄвропа
ukrainaУкраїна
dmytro-kulebaДмитро Кулеба
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83