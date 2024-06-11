Україна потребує 12-13 млрд доларів інвестицій для швидкого зростання економіки просто зараз - Свириденко
Київ • УНН
Україні потрібні інвестиції в розмірі 12-13 мільярдів доларів просто зараз для швидкого економічного зростання, а не після закінчення війни.
Україна прямо зараз потребує 12-13 млрд доларів інвестицій, щоб економіка швидко зростала, а не тоді, коли закінчиться війна. Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.
Протягом двох років, що минули з першої конференції у Лугано, Україна показала, що ми працюємо, працюють морські порти, є фінансова стабільність. Ми не хочемо бути знищеними, тому нам потрібна ваша допомога. Ми маємо бути впевнені, що діти ходять до школи, що є водопостачання. Я говорю про енергетику,
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За її словами, серед пріоритетів - відновлення енергетики.
"Нам потрібні політичні та технічні рішення для імпорту електроенергії на 2,5 гВт. Нам потрібно створити додатковий гігават потужності, а наступними роками 4 гВт. Німецькі компанії провідні в цій сфері. Ми будемо укладати угоди, але нам потрібна підтримка урядових організацій. Треба створити нову енергетичну систему, яка буде служити Європі наступні 50 років. Ми потребуємо більше фінансової підтримки, щоб була гарантована безпека і у повітрі, і на землі", - додала Свириденко.
Вона додала, що Україна робить все для швидкого економічного зростання.
"Кредитів недостатньо, нам потрібні інвестиції для довгострокового розвитку і зросту. Тому ми і тут. Нам потрібно отримати 12-13 млрд інвестицій зараз, а не коли закінчиться війна, щоб економіка швидко зростала. Це те, що нам потрібно для перемоги", - зазначила міністр.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав п’ять кроків до відновлення України, серед яких - надання ППО, макрофінансова допомога та членство України в ЄС.