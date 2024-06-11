Украина нуждается в 12-13 млрд долларов инвестиций для быстрого роста экономики прямо сейчас - Свириденко
Киев • УНН
Украине нужны инвестиции в размере 12-13 миллиардов долларов прямо сейчас для быстрого экономического роста, а не после окончания войны.
Украина прямо сейчас нуждается в 12-13 млрд долларов инвестиций, чтобы экономика быстро росла, а не тогда, когда закончится война. Об этом заявила первый вице-премьер - министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает Корреспондент УНН.
В течение двух лет, прошедших с первой конференции в Лугано, Украина показала, что мы работаем, работают морские порты, есть финансовая стабильность. Мы не хотим быть уничтоженными, поэтому нам нужна ваша помощь. Мы должны быть уверены, что дети ходят в школу, что есть водоснабжение. Я говорю об энергетике,
Детали
По ее словам, среди приоритетов - восстановление энергетики.
"Нам нужны политические и технические решения для импорта электроэнергии на 2,5 гВт. Нам нужно создать дополнительный гигаватт мощности, а в последующие годы 4 гВт. Немецкие компании ведущие в этой сфере. Мы будем заключать сделки, но нам нужна поддержка правительственных организаций. Надо создать новую энергетическую систему, которая будет служить Европе следующие 50 лет. Мы нуждаемся больше финансовой поддержки, чтобы была гарантирована безопасность и в воздухе, и на земле", - добавила Свириденко.
Она добавила, что Украина делает все для быстрого экономического роста.
"Кредитов недостаточно, нам нужны инвестиции для долгосрочного развития и роста. Поэтому мы и здесь. Нам нужно получить 12-13 млрд инвестиций сейчас, а не когда закончится война, чтобы экономика быстро росла. Это то, что нам нужно для победы", - отметила министр.
Напомним
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