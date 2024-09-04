Україна посилить продовольчу безпеку завдяки участі в організації сільськогосподарського розвитку – нардеп

Залучення фінансових ресурсів і розвиток технологій в агросфері – все це можливо завдяки тому, що Україна ратифікувала міжнародний договір організації сільськогосподарського розвитку.

Пише УНН із посиланням на повідомлення Голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в ефірі телемарафону.

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Сьогодні ратифікували договір про приєднання України до міжнародної організації сільськогосподарського розвитку.

Подію, в ефірі телеканалу "Рада", прокоментував Голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Законопроект полягає у тому, що ми ратифікуємо міжнародний договір про приєднання України до міжнародної організації сільськогосподарського розвитку. Це надзвичайно важливо, оскільки е дозволить залучити додаткові фінансові ресурси у розвиток сільського господарства в Україні. Це також дозволить розвивати інноваційні технології, пов’язані з сільським господарством. Також тут має величезне значення те, що йдеться про посилення продовольчої безпеки. Як в Україні, так і в цілому у світі. Тобто Україна, завдяки своїй участі в цій важливій міжнародній організації отримає додаткові важелі та можливості, які сприятимуть посиленню міжнародної продовольчої безпеки.