Украина усилит продовольственную безопасность благодаря участию в организации сельскохозяйственного развития - нардеп

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 15:53  •  9644 просмотра

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Верховная Рада ратифицировала договор о присоединении Украины к международной организации сельскохозяйственного развития. Это позволит привлечь финансовые ресурсы и развить технологии в агросфере, усилив продовольственную безопасность страны.

Привлечение финансовых ресурсов и развитие технологий в агросфере - все это возможно благодаря тому, что Украина ратифицировала международный договор организации сельскохозяйственного развития.

Пишет УНН со ссылкой на сообщение Председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в эфире телемарафона.

Детали

Сегодня ратифицировали договор о присоединении Украины к международной организации сельскохозяйственного развития.

Событие, в эфире телеканала "Рада", прокомментировал председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Законопроект заключается в том, что мы ратифицируем международный договор о присоединении Украины к международной организации сельскохозяйственного развития. Это очень важно, поскольку е позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы в развитие сельского хозяйства в Украине. Это также позволит развивать инновационные технологии, связанные с сельским хозяйством. Также здесь имеет огромное значение то, что речь идет об усилении продовольственной безопасности. Как в Украине, так и в целом в мире. То есть Украина, благодаря своему участию в этой важной международной организации получит дополнительные рычаги и возможности, которые будут способствовать усилению международной продовольственной безопасности.

- сказал он. 

Напомним,

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