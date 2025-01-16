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Україна наполягає на доступі Червоного Хреста до полонених

Київ • УНН

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Відбулася перша чотиристороння зустріч за участю України, РФ та представників МКЧХ щодо доступу до військовополонених. Сторони обговорили обмін інформацією, передачу листів та створення медичних комісій.

Україна продовжує добиватися доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до всіх українських військовополонених.

Про результати чотиристоронньої зустрічі розповів омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Така зустріч відбулася вперше саме за ініціативи української сторони

- зазначив Лубінець, який брав участь у переговорах.

Також на зустрічі були присутні: російська уповноважена з прав людини тетяна москалькова, голова делегації МКЧХ в Україні Юрг Еглін, а також представник МКЧХ у росії та білорусі Борис Мішель.

Сторони прозвітували про передачу пакунків і листів військовополоненим. Було досягнуто домовленості, що ця гуманітарна місія триватиме й у 2025 році.

Однак Україна вкотре наголосила, що необхідно забезпечити повний доступ представників Червоного Хреста до всіх місць утримання полонених. Це дозволить організації виконувати свій мандат відповідно до Женевських конвенцій.

Ще одне важливе питання – повернення тяжкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Українська сторона знову закликала росію створити змішані медичні комісії для їхньої верифікації та пріоритетної репатріації. Крім того, на переговорах піднімалася тема повернення цивільних осіб, яких незаконно утримують у місцях несвободи.

Також сторони домовилися про продовження взаємного обміну інформацією щодо пошуку зниклих безвісти серед військовополонених. Україна наполягає на виконанні міжнародного гуманітарного права та закликає МКЧХ активніше використовувати свої повноваження для допомоги полоненим.

Нагадаємо

ООН зрівнює масштаби порушень щодо полонених, що є неприпустимим. Крім того, виходить, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, а росія просто не допускає. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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