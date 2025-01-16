Украина настаивает на доступе Красного Креста к пленным

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Киев  •  УНН

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Состоялась первая четырехсторонняя встреча с участием Украины, РФ и представителей МККК по доступу к военнопленным. Стороны обсудили обмен информацией, передачу писем и создание медицинских комиссий.

Украина продолжает добиваться доступа Международного комитета Красного Креста (МККК) ко всем украинским военнопленным.

О результатах четырехсторонней встречи рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Такая встреча состоялась впервые именно по инициативе украинской стороны

- отметил Лубинец, который принимал участие в переговорах.

Также на встрече присутствовали: российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, глава делегации МККК в Украине Юрг Эглин, а также представитель МККК в России и Беларуси Борис Мишель.

Стороны отчитались о передаче пакетов и писем военнопленным. Была достигнута договоренность, что эта гуманитарная миссия будет продолжаться и в 2025 году.

Однако Украина в очередной раз подчеркнула, что необходимо обеспечить полный доступ представителей Красного Креста ко всем местам содержания пленных. Это позволит организации выполнять свой мандат в соответствии с Женевскими конвенциями.

Еще один важный вопрос - возвращение тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Украинская сторона вновь призвала Россию создать смешанные медицинские комиссии для их верификации и приоритетной репатриации. Кроме того, на переговорах поднималась тема возвращения гражданских лиц, которых незаконно удерживают в местах несвободы.

Также стороны договорились о продолжении взаимного обмена информацией по поиску пропавших без вести среди военнопленных. Украина настаивает на выполнении международного гуманитарного права и призывает МККК активнее использовать свои полномочия для помощи пленным.

Напомним,

ООН уравнивает масштабы нарушений в отношении пленных, что недопустимо. Кроме того, получается, что Украина предоставляет доступ международным организациям, а россия просто не допускает. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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