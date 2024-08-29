Україна на Радбезі ООН закликала партнерів ухвалити два рішення для припинення терору росії

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Київ • УНН

 • 106894 перегляди

Постпред України в ООН Сергій Кислиця закликав партнерів дозволити удари по військових об'єктах рф та збивати ворожі цілі біля їх повітряного простору. Це допоможе припинити російський терор.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН 28 серпня закликав партнерів розглянути два рішення, які допоможуть припинити терор росії. Йдеться про дозвіл на удари по військових об'єктах на території рф, та збиття ворожих цілей іншими країнами поблизу їхнього повітряного простору. Про це Кислиця написав у соцмережах, передає УНН

 ​​Ми закликаємо вас і всіх партнерів розглянути два конкретних рішення, які допоможуть нам швидше покінчити з російським терором. По-перше, визнати право України на нанесення дальніх ударів по всіх законних військових об'єктах на території росії. По-друге, задіяти засоби ППО партнерів, щоб збивати ракети та безпілотники поблизу їхнього повітряного простору. Жоден із цих кроків не є ескалаційним. Навпаки, вони стримуватимуть росію, скорочуватимуть терор і кількість жертв

- заявив Сергій Кислиця. 

Він також вказав, що від початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 9 600 ракет, майже 14 тисяч ударних безпілотників і понад 33 тисяч  керованих авіабомб. 

Кислиця додав, що  вартість цих атак важко підрахувати. Тільки 26 серпня росія витратила на обстріли України близько 1,3 мільярда доларів.

Кулеба обговорив з главою МЗС Польщі передачу МіГів для ЗСУ і збиття російських ракет польською ППО28.08.24, 19:34 • 22796 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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