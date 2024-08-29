Украина на Совбезе ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора россии
Киев • УНН
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал партнеров разрешить удары по военным объектам рф и сбивать вражеские цели возле их воздушного пространства. Это поможет прекратить российский террор.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН 28 августа призвал партнеров рассмотреть два решения, которые помогут прекратить террор россии. Речь идет о разрешении на удары по военным объектам на территории рф, и сбивания вражеских целей другими странами вблизи их воздушного пространства. Об этом Кислица написал в соцсетях, передает УНН.
Мы призываем вас и всех партнеров рассмотреть два конкретных решения, которые помогут нам быстрее покончить с российским террором. Во-первых, признать право Украины на нанесение дальних ударов по всем законным военным объектам на территории россии. Во-вторых, задействовать средства ПВО партнеров, чтобы сбивать ракеты и беспилотники вблизи их воздушного пространства. Ни один из этих шагов не является эскалационным. Наоборот, они будут сдерживать россию, сокращать террор и количество жертв
Он также указал, что с начала полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине более 9 600 ракет, почти 14 тысяч ударных беспилотников и более 33 тысяч управляемых авиабомб.
Кислица добавил, что стоимость этих атак трудно подсчитать. Только 26 августа россия потратила на обстрелы Украины около 1,3 миллиарда долларов.
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